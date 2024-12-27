Фицо напомнил Зеленскому, что не является его слугой

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на хамство украинского президента Владимира Зеленского заявил, что не является его слугой, чья обязанность — только помогать Киеву, ничего не ожидая взамен. Такие слова глава словацкого правительства произнес в своем обращении, опубликованном в соцсетях.

Такая реакция последовала на заявление Зеленского, который обвинил Фицо в том, что премьер Словакии якобы заинтересован только в российских энергоресурсах и якобы хочет способствовать отказу Европы от американского газа.

Кроме того, украинский лидер обвинил Словакию в якобы участии в «сомнительных схемах» по оплате российского газа, призвав словацкие силы безопасности обратить внимание.

В ответ Фицо выразил понимание давлению, которому подвергнут Зеленский, а также тем «корыстным политическим причинам», по которым Запад дает Украине практически все, что она попросит.

«Но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязан только помогать вам и ничего от вас не ожидать», — подчеркнул премьер-министр Словакии.

До этого Фицо заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность принятия ответных мер против Украины, в том числе возможность прекращения энергопоставок Киеву.

В свою очередь президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал прекращение транзита российского газа через украинскую территорию. Российский лидер отметил, что, закрывая транзит газа через свою территорию, украинское правительство «наказывает Европу».

Ранее Путин оценил возможность поставок газа в ЕС через Польшу.