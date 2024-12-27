Премьер Словакии заявил о готовности Братиславы принять переговоры по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова принять переговоры о мире на Украине на любом уровне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его видеообращение в соцсетях.

«Предлагаю Словакию в качестве подходящей страны для организации любых переговоров о мире на любом уровне», — сказал Фицо.

Он отметил, что это могли бы быть переговоры на уровне министров или депутатов национальных парламентов.

26 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Фицо в ходе недавней встречи с ним в основном говорил о мирном урегулировании на Украине. По словам российского лидера, словацкий премьер выразил готовность предоставить площадку для переговоров в Словакии. Путин подчеркнул, что Россия не против такого развития событий.

До этого Фицо заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа по территории Украины.

Ранее Словакия пригрозила Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит газа.