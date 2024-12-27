Путин получает данные о ситуации на фронте днем и ночью

Президент России Владимир Путин в разговоре с отметил, что постоянно, днем и ночью, получает информацию о ситуации на фронте. Слова президента передает ТАСС.

Он отметил, что не собирается вдаваться в подробности или упоминать конкретные участки, однако подчеркнул, что ежедневно и даже ночью интересуется происходящим. По его словам, на некоторых отрезках фронта происходят события, требующие от бойцов преодоления водных преград, иногда с использованием техники, а иногда без нее.

«Вот мы с вами стоим, здесь тепло, на улице ветрено. Да, мы с вами стоим, здесь тепло и светло. А ребята вброд. Что это такое? Идут по грудь в воде и автоматы несут сверху. Они воюют за Россию», — добавил Путин.

Во время общения с журналистами глава государства подчеркнул, что при необходимости Россия сможет вновь применить систему «Орешник», но не торопится с этим. При этом Путин отметил, что Российская Федерация стремится к тому, чтобы завершить конфликт на Украине.

Ранее Путин раскрыл предложение Байдена по Украине и НАТО.