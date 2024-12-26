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Путин высказался о возможности завершить конфликт на Украине в 2025 году

Путин заявил, что Россия стремится к завершению украинского конфликта

Российская Федерация стремится к тому, чтобы завершить конфликт на Украине. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя сообщения о планах команды избранного президента США Дональда Трампа по заморозке конфликта, передает ТАСС.

«Мы тоже стремимся к завершению конфликта», — сказал он.

Глава государства вспомнил русскую поговорку, когда комментировал сообщения о возможности завершения конфликта в 2025 году.

«У нас так говорят в народе: да, вашими бы устами да мед пить», — заявил он.

Путин также отметил, что Россия продолжит достигать всех целей специальной военной операции (СВО) в следующем году. Это является задачей номер один, подчеркнул он.

На прошлой неделе Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным для урегулирования украинского конфликта. Избранный президент Соединенных Штатов назвал этот конфликт ужасным, а также повторил, что если бы он был президентом вместо действующего главы Белого дома Джо Байдена, то подобного не произошло бы.

Ранее Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине.

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