Путин заявил, что Россия может вновь применить «Орешник»

При необходимости Россия сможет вновь применить систему «Орешник», но не торопится с этим. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что в России не так много систем «Орешник», но они имеются.

26 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов «Орешник» на первом этапе. В свою очередь, Путин с улыбкой ответил на слова Лукашенко.

6 декабря Лукашенко попросил Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Он заявил, что в случае принятия решения руководством России о размещении комплекса «Орешник» в Белоруссии, цели этого размещения должны определяться Минском. Путин назвал возможным размещение «Орешника» в Белоруссии, отметив, что прежде, чем его установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.

Ранее в Германии усомнились в возможностях Patriot перехватить «Орешник».