Медведев призвал не прощать Европу из-за отказа спасать российских моряков

Европе нельзя прощать инцидент с тонущими российскими моряками с судна Ursa Major, норвежский корабль отказался помогать российскому экипажу. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Этого прощать нельзя!» — подчеркнул он.

27 декабря сообщалось, что судно Oslo Carrier 3 под флагом Норвегии оставило в беде экипаж российского корабля обеспечения Ursa Major, который терпел крушение в открытом море.

В компании «Оборонлогистика» уточнили, что Oslo Carrier 3 грубейшим образом нарушило статью 10 Международной конвенции о спасании от 1989 года.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова политолог Александр Перенджиев заявил, что у западных стран были мотивы для организации диверсии на российском сухогрузе Ursa Major, поскольку между РФ и Западом идет экономическая война.

Российский сухогруз Ursa Major затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Двое членов экипажа пропали, 14 удалось спасти. Судно, принадлежащее «дочке» компании «Оборонлогистика», входящей в структуру Минобороны, направлялось из Петербурга во Владивосток и перевозило многотонные портовые краны. Что известно о крушении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме обвинили Киев в крушении Ursa Major.