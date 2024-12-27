Норвежское судно оставило в беде экипаж тонущего корабля Ursa Major

Судно «Oslo Carrier 3» под флагом Норвегии оставило в беде экипаж российского корабля обеспечения Ursa Major, который терпел крушение в открытом море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Оборонлогистика».

В пресс-службе уточнили, что судно под флагом Норвегии проходило неподалеку от терпящего бедствие Ursa Major.

«Шлюпка направилась к судну под норвежским флагом «Oslo Carrier 3», которое находилось неподалеку. При подходе спасательной шлюпки к борту норвежское судно (часть экипажа которого была русскоязычной) отказалось принимать членов экипажа «Урса Майор», ссылаясь на некий запрет», — сообщили в «Оборонлогистике».

В компании уточнили, что «Oslo Carrier 3» грубейшим образом нарушило статью 10 Международной конвенции о спасании от 1989 года.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова политолог Александр Перенджиев заявил, что у западных стран были мотивы для организации диверсии на российском сухогрузе Ursa Major, поскольку между РФ и Западом идет экономическая война.

Ранее в Госдуме обвинили Киев в крушении Ursa Major.