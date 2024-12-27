Песков отказался комментировать захват российского судна в Балтийском море

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции заявил, что не может прокомментировать захват судна с российской нефтью в Балтийском море.

«Нет, здесь я ничего не могу точно сказать. Это совсем такой узкопрофильный вопрос, который вряд ли является прерогативой администрации президента или Кремля», — заявил он.

26 декабря полиция и пограничная служба Финляндии остановили нефтяной танкер Eagle S после того, как накануне в Балтийском море был оборван электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. По данным полиции, есть «основания подозревать», что данное судно причастно к повреждению подводных кабелей в Балтийском море. Сообщалось, что пограничная охрана «взяла на себя контроль над судном», чтобы привести его в финские территориальные воды для разбирательства. Судно задержали.

При этом эстонский президент Алар Карис заявлял, что Эстония совместно с союзниками по НАТО примет меры для противодействия угрозам инфраструктуре после инцидентов с повреждением подводных кабелей в Балтийском море.

Ранее президент Эстонии заявил о системной угрозе после обрыва кабелей в Балтийском море.