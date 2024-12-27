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Президент Эстонии заявил о системной угрозе после обрыва кабелей в Балтийском море

Президент Карис: Эстония и НАТО примут меры после обрыва кабелей на Балтике
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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Эстония совместно с союзниками по НАТО примет меры для противодействия угрозам инфраструктуре после инцидентов с повреждением подводных кабелей в Балтийском море. Об этом сообщил эстонский президент Алар Карис на своей странице в соцсети X.

Повторяющиеся происшествия с инфраструктурой в Балтийском море говорят о системной угрозе, а не о случайностях, заявил Карис.

«Эстония примет меры для противодействия этой угрозе совместно с Финляндией и другими союзниками по НАТО», — написал президент.

25 декабря в Балтийском море вышел из строя электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией.

После этого в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Санкт-Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению кабеля.

В ноябре в Балтике также были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а осенью 2023 года — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что поверить в столь частые случайные повреждения он не может, и связал это происшествие с «теневым флотом» России.

Ранее в ЕС анонсировали санкции против «теневого флота РФ» из-за инцидента в Балтийском море.

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