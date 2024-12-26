В Финляндии задержали танкер после обрыва кабеля

В Финляндии задержали нефтяной танкер по подозрению в обрыве кабелей связи

Полиция и пограничная служба Финляндии остановили нефтяной танкер Eagle S после того, как 25 декабря в Балтийском море был оборван электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. Об этом сообщает ReutersYle.

По данным полиции, есть «основания подозревать», что данное судно причастно к повреждению подводных кабелей в Балтийском море. Отмечается, что пограничная охрана «взяла на себя контроль над судном», чтобы привести его в финские территориальные воды для разбирательства.

Накануне между Эстонией и Финляндией произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2. Причина сбоя неизвестна. Президент Финляндии Александр Стубб обвинил Россию в причастности к отключению.

26 декабря стало известно, что в Финском заливе были повреждены еще три коммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией.

Ранее в Литве предложили ввести санкции за обрыв морских кабелей.