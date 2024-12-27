Эстония начала военно-морскую операцию после повреждения кабеля Estlink 2

Эстония начала военно-морскую операцию по защите подводного кабеля Estlink 1 после повреждения кабеля Estlink 2. Об этом заявил глава минобороны Эстонии Ханно Певкур, передает Reuters.

«Вооруженные силы Эстонии начали военно-морскую операцию по защите подводного силового кабеля Estlink 1», — пишет агентство.

25 декабря в Балтийском море вышел из строя электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией.

После этого в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Санкт-Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению кабеля.

При этом эстонский президент Алар Карис заявлял, что Эстония совместно с союзниками по НАТО примет меры для противодействия угрозам инфраструктуре после инцидентов с повреждением подводных кабелей в Балтийском море.

В ноябре в Балтике также были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а осенью 2023 года — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что поверить в столь частые случайные повреждения он не может, и связал это происшествие с «теневым флотом» России.

Ранее в ЕС анонсировали санкции против «теневого флота РФ» из-за инцидента в Балтийском море.