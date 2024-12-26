В ЕС анонсировали санкции против «теневого флота РФ» из-за инцидента в Балтийском море

Европейский союз собирается ввести новые санкции в отношении так называемого теневого флота России из-за инцидента в Балтийском море. Это следует из заявления Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС Каи Каллас, сообщает ТАСС.

«Подозреваемое судно является частью теневого флота России, который угрожает безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет России. Мы предложим дальнейшие меры, включая санкции, для воздействия на этот флот», — говорится в документе.

В нем сказано, что ЕС усиливает защиту подводных кабелей сообщества. Речь идет об улучшенном обмене информацией, внедрении новых технологий обнаружения нарушений и возможностей подводного ремонта, а также о международном сотрудничестве.

Кроме того, в заявлении отмечается, что Евросоюз работает с властями Финляндии над расследованием случившегося на Балтике.

26 декабря полиция и пограничная служба Финляндии остановили нефтяной танкер Eagle S после того, как накануне в Балтийском море был оборван электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. По данным полиции, есть «основания подозревать», что данное судно причастно к повреждению подводных кабелей в Балтийском море. Сообщалось, что пограничная охрана «взяла на себя контроль над судном», чтобы привести его в финские территориальные воды для разбирательства.

Накануне между Эстонией и Финляндией произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2. Причина сбоя неизвестна. Президент Финляндии Александр Стубб обвинил Россию в причастности к отключению.

Ранее сообщалось об обрыве подводного телекоммуникационного кабеля литовского оператора Telia, проложенного между Литвой и Швецией.