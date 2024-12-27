В России рассказали о мощном факторе сдерживания Запада

Россия смогла задать Западу стандарты ведения современных боевых действий в ходе СВО на Украине, а применение ракеты «Орешник» показало превосходство вооруженных сил РФ над западными. Об этом заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, передает РИА Новости.

«После применения «Орешника» стала очевидна асимметрия в пользу России в потенциальном прямом конфликте Запада с Россией», — подчеркнул он.

По словам Яковенко, заданные в ходе конфликта на Украине стандарты ведения современных боевых действий уже служат значимым фактором сдерживания на уровне применения обычных вооруженных сил. После появления «Орешника» этот фактор сдерживания усилился, считает он.

26 декабря президент России Владимир Путин заявил, что при необходимости Россия сможет вновь применить систему «Орешник», но не торопится с этим.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республика готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов «Орешник» на первом этапе. В свою очередь, Путин с улыбкой ответил на слова Лукашенко.

Ранее в Германии усомнились в возможностях Patriot перехватить «Орешник».