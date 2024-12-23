В Германии усомнились в возможностях Patriot перехватить «Орешник»

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot вряд ли сможет успешно противостоять новейшей ракетной системе средней дальности «Орешник». Об этом заявил эксперт, подполковник зенитных подразделений бундесвера в отставке Юрген Розе в беседе с РИА Новости.

«Когда такие ракеты, как «Орешник», движутся со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука, перехватить их будет крайне сложно, поскольку время для успешного поражения очень краткое», — отметил он.

Розе обратил внимание на то, что вероятность перехвата чего-либо подобного «крайне мала». Североатлантический альянс располагает «нулевыми возможностями» для защиты от «Орешника» и сможет «сбить от силы три или четыре цели», но только в том случае, если где-нибудь окажется готовая к использованию батарея Patriot PAC-3, добавил эксперт.

По его мнению, в случае очередной атаки может быть выпущена не одна или несколько ракет «Орешник» с предварительным оповещением, как было в случае с Днепропетровском, а несколько и без предварительного оповещения.

Во время прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин предложил зарубежным партнерам Украины определить объект для поражения и сосредоточить там все свои системы ПВО. Российские войска, в свою очередь, нанесут по цели удар с помощью «Орешника». Тогда, по его словам, и можно будет узнать, способна ли западная техника противостоять новейшему ракетному комплексу России.

Путин отметил, что ракетный комплекс «Орешник» является новым оружием, новая ракета основана на разработках «уже российского периода времени». Также президент признался, что принимал личное участие в принятии решения о производстве «Орешника».

Ранее Путин заявил, что настало время испытать «Орешник» в боевых условиях.