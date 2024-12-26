Администрация Трампа будет депортировать семьи нелегальных мигрантов

Администрация избранного президента США Дональда Трампа будет высылать из страны семьи незаконных мигрантов, включая родителей, чьи дети были рождены на американской территории. Об этом заявил будущий куратор по вопросам безопасности границ Белого дома Томас Хоман в интервью The Washington Post.

Он подчеркнул, что депортируемым родителям будут предоставлять выбор — уехать одним, оставив ребенка, или забрать его с собой.

Хоман добавил, что США вернутся к практике содержания семей нелегальных мигрантов с детьми в заключении. Для этого будут построены отдельные временные постройки с мягкими условиями пребывания в них.

22 декабря Трамп заявил, что в первый день во главе Белого дома подпишет пакет указов о закрытии границы США.

11 ноября пресс-секретарь штаба избранного президента США Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп проведет крупнейшую в истории США операцию по депортации нелегальных мигрантов в первый же день после вступления в должность главы государства.

Ливитт отметила, что Трамп примет все меры для защиты границы с Мексикой на юге Соединенных Штатов. По ее словам, администрация нынешнего президента США Джо Байдена отказывается это делать.

Ранее в Белом доме рассказали о передаче полномочий Трампу.