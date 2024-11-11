Представитель Трампа анонсировала крупнейшую высылку мигрантов

Пресс-секретарь штаба избранного президента США Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп проведет крупнейшую в истории США операцию по депортации нелегальных мигрантов в первый же день, вступив в должность главы государства. Ее слова приводит ТАСС.

«В первый же день своего президентства, он собирается провести операцию по самой масштабной депортации нелегальных мигрантов в истории США», — подчеркнула она.

Ливитт отметила, что Трамп примет все меры для защиты границы с Мексикой на юге Соединенных Штатов. По ее словам, администрация нынешнего президента США Джо Байдена отказывается это делать.

Трамп до этого заявил, что Том Хоман, бывший исполняющий обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы (ICE), займет должность «пограничного царя» в его администрации. Республиканец уточнил, что помимо контроля за границами, а также за «морской и авиационной безопасностью», Хоман «будет отвечать за всю депортацию нелегальных иностранцев обратно в страну их происхождения».

Ранее в США опровергли наличие у Трампа списка для мести.