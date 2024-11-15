В Белом доме рассказали о передаче полномочий Трампу

Действующая вашингтонская администрация намерена проводить передачу полномочий избранному президенту США Дональду Трампу в обычном порядке, независимо от выбора им кандидатов на ключевые должности, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, должна состояться обычная процедура утверждения выдвинутых Трампом кандидатур, а также прохождение ими проверок для допуска к секретным данным.

Салливан не стал давать комментарии относительно выдвинутых избранным президентом Трампом кандидатур на ключевые должности в правительстве.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что встреча действующего президента США Джо Байдена с избранным главой государства Дональдом Трампом состоялась в рамках процесса мирной передачи полномочий.

12 ноября сообщалось, что Трамп в первый день после инаугурации предпримет «ряд исполнительных мер» против мигрантов-нелегалов и организует сворачивание указов Байдена по поощрению въезда в США.

Ранее стало известно, что Трамп отменит почти 100 указов Байдена после инаугурации.