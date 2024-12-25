Энергокабель между Эстонией и Финляндией вышел из строя

Аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2 между Эстонией и Финляндией произошло в среду, 25 декабря. Об этом пишет Yle.

Отключение произошло в среду в 12.26 по эстонскому времени (13:26 по Москве). Сообщается, что эстонский и финский операторы Elering и Fingrid оперативно работают над тем, чтобы выяснить причину сбоя.

Отмечается, что надежность энергоснабжения в Эстонии обеспечена за счет имеющихся резервных мощностей. Если устранить неисправность не удастся до конца рабочей недели, то будут задействованы дополнительные энергоресурсы.

В прошлом году сообщалось о повреждении газопровода Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию. В ноябре 2023 года Финляндия пришла к выводу, что повредить газопровод мог якорь китайского судна Newnew Polar Bear.

Позже китайские власти признали, что повреждение газопроводу Balticconnector «случайно» нанес корабль Newnew Polar Bear, который в то время ходил под флагом Гонконга.

Ранее сообщалось, что Эстония намерена оснастить системами наблюдения всю границу с Россией.