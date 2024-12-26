Путин: надо быть сильными для борьбы с попытками поджечь ситуацию у границ РФ

Президент России Владимир Путин рассказал в беседе с журналистами, как бороться с попытками поджечь ситуацию у границ страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Быть сильными», — сказал российский лидер в ответ на вопрос о том, что необходимо делать, чтобы справиться с попытками поджигать ситуацию у границ РФ в соседних государствах.

В декабре постоянный представитель РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев заявил, что НАТО копит силы на границе с Россией, угрожая разместить системы для ядерного оружия.

В ноябре канадский журналист Аарон Мате сказал, что Североатлантический альянс не готов к прямому военному конфликту с Россией из-за самоуверенности и высокомерия. По его словам, в стратегии по противостоянию России НАТО опирается на ведение боевых действий чужими руками, используя Украину, которая «оплачивает» принятые военным блоком решения.

Ранее три страны НАТО заявили о неготовности противостоять России без участия США.