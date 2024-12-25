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Три страны НАТО заявили о неготовности противостоять России без участия США

Independent: лидеры трех стран НАТО заявили, что не готовы противостоять России
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Dominika Zarzycka/Global Look Press

Власти Финляндии, Латвии и Эстонии признали, что европейские члены НАТО не готовы противостоять России без участия США. Об этом сообщает издание Independent, которое опубликовало интервью с лидерами трех стран.

«НАТО «не готова» сражаться против... России без США, заявили... лидеры трех стран альянса, призвав союзников значительно увеличить расходы на оборону», — пишет издание.

Согласно материалу, глава Финляндии Александр Стубб, президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвали союзников по НАТО значительно увеличить расходы на оборону.

В частности, Стубб заявил в интервью, что не представляет себе НАТО без США.

«Мы не готовы. Это совершенно очевидно», — заявил в интервью Independent глава Латвии.

По его мнению, нельзя надеяться на то, что США будут вкладываться в Европу как прежде.

В материале издания отмечается, что неспособность Европы «защитить себя», в особенности без участия США, подчеркивает имеющиеся сложности в продолжении оказания военной помощи Украине.

19 декабря министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна будет укрепляться на случай возможных долгосрочных войн. Он уточнил, что Финляндия будет готовить оборону совместно с союзниками по НАТО.

Ранее в США прокомментировали готовность предложить Украине вступить в НАТО.

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