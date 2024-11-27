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Журналист объяснил, почему в НАТО не готовы к войне с Россией

Журналист Мате указал на неготовность НАТО к войне с Россией из-за высокомерия

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Global Look Press

Североатлантический альянс не готов к прямому военному конфликту с Россией из-за самоуверенности и высокомерия. Об этом заявил канадский журналист Аарон Мате в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom, комментируя удар «Орешником» по Украине.

«Да, Россия готова [к конфликту]. Готовилась ли НАТО? Я так не думаю. <...> Они были просто чрезвычайно высокомерны, отказываясь принимать во внимание озабоченность России по вопросам безопасности», — указал журналист.

По его словам, в стратегии по противостоянию России НАТО опирается на ведение боевых действий чужими руками, используя Украину, которая «оплачивает» принятые военным блоком решения. В связи с этим, считает Мате, альянс не готов к войне с Россией.

До этого бывший сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник вашингтонского Центра политики безопасности Стивен Брайен в материале для Asia Times писал, что применение новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» Россией послало «серьезное предупреждение» Соединенным Штатам, Европе и Украине.

«По сути, русские вознесли Дамоклов меч над головой Зеленского», — пишет автор.

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