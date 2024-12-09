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Постпред РФ заявил, что силы НАТО собираются у границ России

Васильев: НАТО копит силы у границ РФ, угрожая разместить ядерное вооружение

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Johanna Geron/Reuters

Постоянный представитель РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев в интервью изданию «Союзники. ОДКБ» заявил, что НАТО копит силы на границе с Россией, угрожая разместить системы для ядерного оружия.

«Наблюдается концентрация вооруженных сил НАТО на границах Белоруссии и Российской Федерации, включая потенциал размещения средств, способных нести ядерные боеприпасы», — поделился Васильев.

До этого Васильев говорил, что страны Запада стремятся «оттянуть» Армению от союзников Еревана по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По словам Васильева, в России и в ОДКБ встревожены действиями внешних сил в регионе, а также властей Армении, которые могут привести к дестабилизации ситуации на Кавказе.

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в рамках XV Азиатской конференции клуба «Валдай» заявлял, что Россия выступает против расширения Североатлантического альянса на территорию региона Юго-Восточной Азии.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

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