Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин позвонил школьнице, чью мечту обещал исполнить

Путин поговорил со школьницей из Подмосковья, чью мечту обещал исполнить
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с двенадцатилетней Таисией Леоновой из Подмосковья, чью мечту обещал исполнить. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

Девочка мечтала попасть на репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева. Свою мечту школьница загадала в ходе благотворительной акции «Елка желаний».

До этого Путин позвонил 10-летней Маргарите Руцинской из Белгородской области, чью мечту обещал исполнить. Шарик с мечтой девочки глава государства снял с «Елки желаний». Она мечтала попробовать себя в роли пилота на авиатренажере. Тогда президент заметил, что это «совсем не сложно реализовать». Для ребенка также организовали вертолетную экскурсию по Подмосковью.

Владимир Путин 5 декабря принял участие в традиционной всероссийской новогодней акции «Елка желаний».

Президент России подошел к елке, где висят картонные шарики с желаниями детей, и выбрал три открытки. В первой открытке девочка попросила исполнить ее желание покататься в качестве пилота на авиатренажере. Еще одна школьница захотела посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева. Третью открытку написала также девочка — она захотела посетить Санкт-Петербург. Путин подчеркнул, что все желания детей будут исполнены.

Ранее Николай Басков поддержал акцию «Елка желаний» и исполнил новогодние мечты детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами