Путин позвонил школьнице, чью мечту обещал исполнить

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с двенадцатилетней Таисией Леоновой из Подмосковья, чью мечту обещал исполнить. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

Девочка мечтала попасть на репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева. Свою мечту школьница загадала в ходе благотворительной акции «Елка желаний».

До этого Путин позвонил 10-летней Маргарите Руцинской из Белгородской области, чью мечту обещал исполнить. Шарик с мечтой девочки глава государства снял с «Елки желаний». Она мечтала попробовать себя в роли пилота на авиатренажере. Тогда президент заметил, что это «совсем не сложно реализовать». Для ребенка также организовали вертолетную экскурсию по Подмосковью.

Владимир Путин 5 декабря принял участие в традиционной всероссийской новогодней акции «Елка желаний».

Президент России подошел к елке, где висят картонные шарики с желаниями детей, и выбрал три открытки. В первой открытке девочка попросила исполнить ее желание покататься в качестве пилота на авиатренажере. Еще одна школьница захотела посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева. Третью открытку написала также девочка — она захотела посетить Санкт-Петербург. Путин подчеркнул, что все желания детей будут исполнены.

Ранее Николай Басков поддержал акцию «Елка желаний» и исполнил новогодние мечты детей.