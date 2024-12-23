Николай Басков поддержал акцию «Елка желаний» и исполнил новогодние мечты детей

Народный артист России, певец Николай Басков поддержал благотворительную акцию «Елка желаний» и исполнил мечты нескольких детей, которые в данный момент лечатся в красногорском медцентре им.Рошаля. В беседе с 360.ru он вспомнил, как сам в детстве просил подарить на Новый год желанные игрушки.

По мнению Баскова, детям не столько важно получить подарок, сколько увидеть, что их желание исполняется.

«Я мечтал в детстве о железной дороге. Помню, когда на Новый год мне ее не подарили, у меня был период какой-то детской депрессии, потому что я так хотел получить этот подарок. Слава Богу, потом родители подарили мне его на день рождения. Было столько эмоций!», — рассказал исполнитель, добавив, что до сих пор помнит свои впечатления.

Проходящим лечение детям особенно важно почувствовать радость от получения желаемого подарка, так как это для них станет мотивацией, поможет скорее выздороветь, добавил Басков. В числе прочего он подарил шестилетней Ане мягкую игрушку в виде кошки и красную кофточку для наряда куклы. Также юные пациенты получили в подарок Lego, игрушечный автомат и кубик Рубика, коллекционную фигурку, синий игрушечный трактор.

Напомним, акция «Елка желаний» проходит с 2018 года по всей России. К ней присоединились свыше 88 тысяч исполнителей и 1,5 тысячи партнерских организаций. Как сообщал председатель правления организации «Движение первых» Артур Орлов, в этом году в рамках организации будет помогать детям из семей, проживающих в Белгородской, Курской и Брянской областях, а также пострадавших и вынужденно покинувших место жительства в связи с обстрелами.

Ранее Владимир Путин принял участие в акции «Елка желаний» и исполнил три желания.