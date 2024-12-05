Путин поучаствовал в «Елке желаний»

Президент России Владимир Путин в четверг, 5 декабря, принял участией в традиционной всероссийской новогодней акции «Елка желаний». Об этом сообщает ТАСС.

Путин подошел елке, где висят картонные шарики с желаниями детей, и выбрал три открытки. В первой открытке девочка попросила исполнить ее желание покататься в качестве пилота на авиатренажере. Еще одна школьница захотела посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева. Третью открытку написала также девочка — она захотела посетить Санкт-Петербург. Путин отметил, что все желания будут исполнены.

В мае сообщалось, что Путин пригласил на свою инаугурацию участника акции «Елка желаний» из Симферополя — 12-летнего мальчика Тимофея, исполнив таким образом его желание. Отмечалось, что впервые на церемонию были приглашены 11 подростков. Это призеры олимпиад, волонтеры и дети участников СВО.

Ранее Песков рассказал о рабочих планах Путина на 5 декабря.