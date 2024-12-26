Украинская журналистка ответила на критику экс-посла США в адрес России

Журналистка Диана Панченко в соцсети X ответила на заявление бывшего посла США в России Майкла Макфола, который сказал, что жителям Киева «приходится прятаться в бомбоубежищах во время праздника».

Она напомнила дипломату, что президент Украины Владимир Зеленский сам отказался от рождественского перемирия, которое ему предлагал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Почему Зеленский не согласился на рождественское перемирие? Из-за чего украинцы продолжают страдать?» — задала журналистка риторический вопрос.

11 декабря Орбан сообщил, что созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. Он озвучил российскому лидеру свою идею о рождественском перемирии, и Москва выразила готовность рассмотреть это предложение. Однако Зеленский заявил, что не позволит премьеру Венгрии выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

После этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский в ответ на предложение заключить перемирие на Рождество начал «безобразную кампанию» против Венгрии на международной арене и занимается провокацией.

Ранее массированный удар по территории Украины назвали сигналом для Зеленского.