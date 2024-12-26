В Совфеде рассказали о будущем Макрона

Эммануэль Макрон может стать первым президентом современной Франции, которому придется покинуть пост досрочно. Об этом заявил сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его мнению, действующий премьер-министр Франции Франсуа Байру тоже может уйти в отставку в ближайшее время, поскольку он формирует новое правительство из «старых дискредитированных» кадров.

23 декабря Макрон на встрече с Байру утвердил состав нового правительства. Ключевые позиции сохранили представители предыдущего кабинета, а окончательный список был озвучен генеральным секретарем Елисейского дворца Алексисом Колером.

4 декабря Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству премьер-министра страны Мишеля Барнье после того, как кабмин страны воспользовался одной из статей конституции и принял социальную часть госбюджета без голосования в парламенте.

Тогда Макрон решил назначить главой правительства Франции центриста Байру. Ему 73 года, политик возглавляет партию «Демократическое движение» (Modem).

Ранее во Франции призвали Макрона уйти в отставку.