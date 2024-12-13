Назначен новый премьер-министр Франции

Новым премьер-министром Франции стал центрист Франсуа Байру. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.

Байру 73 года, он возглавляет партию «Демократическое движение» (Modem).

До этого президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение премьера Франции Мишеля Барнье об отставке правительства.

4 декабря Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству премьер-министра страны Мишеля Барнье. Решение было принято после того, как кабмин Франции воспользовался одной из статей конституции страны и принял социальную часть госбюджета без голосования в парламенте. Такой шаг повлек внесение резолюций о недоверии правительству со стороны левого «Нового народного фронта» и правого «Национального объединения».

73-летний Барнье стал премьером 5 сентября, его кабмин оказался самым недолговечным в истории страны, проработав 90 дней.

Ранее президент Аргентины Милей назвал центризм и умеренность глупостью.