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Макрон утвердил новое правительство Франции

Макрон утвердил состав нового правительства Франции
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Christian Hartmann/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьер-министром Франсуа Байру утвердил состав нового правительства. Ключевые позиции сохранили представители предыдущего кабинета, а окончательный список был озвучен генеральным секретарем Елисейского дворца Алексисом Колером, передает ТАСС.

Жан-Ноэль Барро, возглавивший МИД в сентябре 2024 года, продолжит руководить министерством иностранных дел. На посту главы министерства вооруженных сил также останется Себастьен Лекорню, а МВД будет по-прежнему возглавлять Брюно Ретайо.

По данным телеканала BFMTV, Байру после своего назначения первым делом провел встречу с Ретайо, однако изначально рассматривал возможность замены Лекорню и Барро. Тем не менее вопросы дипломатии и обороны традиционно остаются под контролем президента, и Макрон решил сохранить существующий состав на этих ключевых направлениях.

4 декабря Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству премьер-министра страны Мишеля Барнье после того, как кабмин страны воспользовался одной из статей конституции и принял социальную часть госбюджета без голосования в парламенте.

Сообщалось, что такой шаг повлек внесение резолюций о недоверии правительству со стороны левого «Нового народного фронта» и правого «Национального объединения».

Тогда Макрон решил назначить главой правительства Франции центриста Байру. Ему 73 года, политик возглавляет партию «Демократическое движение» (Modem).

Ранее во Франции призвали Макрона уйти в отставку.

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