Во Франции призвали Макрона уйти в отставку

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в соцсети Х о «конце режима» президента Франции Эммануэля Макрона и посоветовал ему уйти в отставку.

Филиппо объяснил свой призыв тем, что глава государства назначил главой французского правительства «пронатовского и проевропейского» политика Франсуа Байру.

«Байру — ультрапроевропеист, сторонник НАТО, который хотел обязательной вакцинации от коронавируса, который хочет голосования по почте, который находится в системе почти 45 лет… Вотум недоверия Макрону, Макрона в отставку!» — написал политик.

4 декабря Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству премьер-министра страны Мишеля Барнье после того, как кабмин страны воспользовался одной из статей конституции и принял социальную часть госбюджета без голосования в парламенте.

Сообщалось, что такой шаг повлек внесение резолюций о недоверии правительству со стороны левого «Нового народного фронта» и правого «Национального объединения».

Тогда Макрон решил назначить главой правительства Франции центриста Байру. Ему 73 года, политик возглавляет партию «Демократическое движение» (Modem).

Ранее премьер Польши Туск рассказал о проблеме Макрона с рукопожатиями.