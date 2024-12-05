Эксперты предрекли трудности для евро после отставки правительства Франции

Евро ждут новые трудности после того, как парламент Франции отправил в отставку правительство. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает агентство Bloomberg.

По мнению валютного стратега Barclays Plc в Нью-Йорке Скайлар Монтгомери Конинг, французская политика вступает в длительный период нестабильности, что негативно скажется на устойчивости евро.

Портфельный менеджер DoubleLine Capital Билл Кэмпбелл отметил, что недавние события во Франции лишь усиливают трудности для страны и Евросоюза в целом.

Главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн предположил, что если ситуация во Франции обострится, евро может оказаться под еще более сильным давлением.

4 декабря Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству премьер-министра страны Мишеля Барнье. Решение было принято после того, как кабмин Франции воспользовался одной из статей конституции страны и принял социальную часть госбюджета без голосования в парламенте. Такой шаг повлек внесение резолюций о недоверии правительству со стороны левого «Нового народного фронта» и правого «Национального объединения».

Ранее лидер левой оппозиции Меланшон потребовал от Макрона уйти в отставку.