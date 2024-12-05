Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты предрекли трудности для евро после отставки правительства Франции

Bloomberg: после отставки правительства Франции евро ждут трудности

close
Shutterstock

Евро ждут новые трудности после того, как парламент Франции отправил в отставку правительство. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает агентство Bloomberg.

По мнению валютного стратега Barclays Plc в Нью-Йорке Скайлар Монтгомери Конинг, французская политика вступает в длительный период нестабильности, что негативно скажется на устойчивости евро.

Портфельный менеджер DoubleLine Capital Билл Кэмпбелл отметил, что недавние события во Франции лишь усиливают трудности для страны и Евросоюза в целом.

Главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн предположил, что если ситуация во Франции обострится, евро может оказаться под еще более сильным давлением.

4 декабря Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству премьер-министра страны Мишеля Барнье. Решение было принято после того, как кабмин Франции воспользовался одной из статей конституции страны и принял социальную часть госбюджета без голосования в парламенте. Такой шаг повлек внесение резолюций о недоверии правительству со стороны левого «Нового народного фронта» и правого «Национального объединения».

Ранее лидер левой оппозиции Меланшон потребовал от Макрона уйти в отставку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами