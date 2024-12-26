Спецпосланник Трампа отреагировал на ракетный удар по Украине

Посланник Трампа по Украине Келлог: США полны решимости принести в регион мир

Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог раскритиковал ракетный удар России по украинским объектам и заявил о желании Вашингтона принести в регион мир. Об этом сообщает The Hill.

По его словам, мир внимательно наблюдает за действиями обеих сторон конфликта. Келлог добавил, что американская сторона более, чем когда-либо полна решимости принести мир в регион.

16 декабря глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российским высокоточным оружием нанесен крупный урон военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе. Киев лишился возможности производить боеприпасы.

21 ноября российский президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Москва ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Подробнее о работе нового российского оружия — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВС РФ ударили высокоточным оружием по объектам энергетики, обеспечивающим ВПК Украины.