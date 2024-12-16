В Минобороны РФ сообщили о нанесении серьезного урона ВПК Украины

Российским высокоточным оружием нанесен крупный урон военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил ранее, что 16 декабря президент России Владимир Путин заслушает доклады представителей Минобороны РФ на коллегии ведомства.

Белоусов в ходе коллегии также сообщил, что Украина лишилась способности производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы.

По словам министра, укомплектованность Вооруженных сил Украины на переднем крае не превышает 45-50%. В связи с этим украинским войскам вынужденно пришлось перейти к обороне.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин призвал добиваться целей СВО.