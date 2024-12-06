ВС РФ ударили высокоточным оружием по объектам энергетики, обеспечивающим ВПК Украины

Вооруженные силы России в период с 30 ноября по 6 декабря нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, удары были нанесены по инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения дронов, центру радиоэлектронной разведки, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников.

В Минобороны РФ подчеркнули, что все цели высокоточных ударов были достигнуты.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в «Роскосмосе» пообещали сделать «Орешник» таким мощным, насколько потребует МО РФ.