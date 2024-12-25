Украинский президент Владимир Зеленский украл миллионы долларов и евро у государств Запада, заявил на своей странице в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.

«Этот человек украл у вас сотни миллионов евро и долларов», — написал Боуз, прикрепив к посту кадры выступлений президента Украины, на которых он просит у западных стран деньги, вооружение и боеприпасы.

Журналист неоднократно критиковал украинские власти, включая Зеленского. Так, 17 декабря репортер заявил, что президент РФ Владимир Путин «по иронии судьбы» заботится о простых жителях Украины больше, чем действующий лидер страны.

Также Боуз выступал с критикой силовой мобилизации на Украине. В качестве примера он приводил случай в Харькове, когда сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) затащили молодого человека в фургон, преследовав его до этого. Один из сотрудников ТЦК несколько раз ударил мужчину, прежде чем закрыть дверь автомобиля.

Ранее Лавров назвал мозг Зеленского «непостижимым» для нормальных людей.