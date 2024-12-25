Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журналист заявил, что Зеленский украл у Запада сотни миллионов долларов

Журналист Боуз: Зеленский похитил миллионы долларов и евро у западных партнеров
close
Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский украл миллионы долларов и евро у государств Запада, заявил на своей странице в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.

«Этот человек украл у вас сотни миллионов евро и долларов», — написал Боуз, прикрепив к посту кадры выступлений президента Украины, на которых он просит у западных стран деньги, вооружение и боеприпасы.

Журналист неоднократно критиковал украинские власти, включая Зеленского. Так, 17 декабря репортер заявил, что президент РФ Владимир Путин «по иронии судьбы» заботится о простых жителях Украины больше, чем действующий лидер страны.

Также Боуз выступал с критикой силовой мобилизации на Украине. В качестве примера он приводил случай в Харькове, когда сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) затащили молодого человека в фургон, преследовав его до этого. Один из сотрудников ТЦК несколько раз ударил мужчину, прежде чем закрыть дверь автомобиля.

Ранее Лавров назвал мозг Зеленского «непостижимым» для нормальных людей.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами