Лавров назвал мозг Зеленского «непостижимым» для нормальных людей

Мозг президента Украины Владимира Зеленского «непостижим» для нормальных людей, в связи с чем не стоит серьезно относиться к каким-либо его заявлениям. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на позицию украинского лидера по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Зеленский заявлял, что оплата за энергоносители РФ будет считаться «финансированием конфликта». Однако он был готов рассмотреть транзит газа, если бы европейские страны не платили за него до окончания СВО.

«То есть, понимаете, вот мозги у этого человека, они, конечно, непостижимы для нормальных людей. Я, кстати, исхожу из того, что нам не надо комментировать каждый его чих, этого Зеленского, тем более, что он чихает регулярно, и все чихи разные в зависимости от состояния организма», — сказал Лавров.

Накануне депутат Государственной думы России, член комитета по безопасности Михаил Шеремет обвинил Зеленского в газовом шантаже стран Евросоюза. По словам парламентария, президент Украины запугивает страны ЕС, грозя лишить их поставок газа и обрекая экономики европейских государств на стагнацию.

Ранее политолог назвал последствия для ЕС остановки транзита российского газа через Украину.