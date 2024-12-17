Президент России Владимир Путин беспокоится об украинцах больше, чем украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

По его словам, Путин «по иронии судьбы» заботится о простых жителях Украины больше, чем действующий лидер страны.

До этого Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии министерства обороны заявил, что на Украине могут снизить мобилизационный возраст до 18 лет. По словам российского лидера, данное решение не изменит ситуации на поле боя. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

17 декабря депутат Рады Александр Дубинский отмечал, что в офисе Зеленского и генеральном штабе ВСУ все давно спланировано и, по его мнению, ситуация будет только ухудшаться на фоне массового дезертирства в рядах ВСУ, повсеместной коррупции в армии и бесчеловечных методов мобилизации.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине.