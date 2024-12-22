Силовая мобилизация стала мрачной реальностью на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Об этом сообщает РИА Новости.

В качестве примера он привел случай в Харькове, когда сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) затащили молодого человека в фургон, преследовав его до этого. Один из сотрудников ТЦК несколько раз ударил мужчину, прежде чем закрыть дверь автомобиля.

Боуз добавил, что такова «мрачная реальность в форпосте свободы и демократии».

До этого украинская журналистка Диана Панченко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский ужесточает мобилизацию для подготовки к масштабному наступлению против российских войск.

18 декабря издание «Страна.ua» сообщило, что сотрудники ТЦК в Волынской области Украины избили мужчину во время задержания и увезли в своем автобусе, несмотря на вмешательство медиков скорой помощи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. По словам официального представителя государственного департамента Мэттью Миллера, США донесли до властей Украины, что пополнение Вооруженных сил страны в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.

Ранее минобороны Украины решило не снимать с воинского учета непригодных к службе.