В МИД РФ рассказали о контактах с командой Трампа

Россия пока не вела никаких контактов с командой будущего президента США Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
«Когда [в США] произойдет смена власти, когда будут сделаны соответствующие назначения, тогда это будет в принципе иметь смысл комментировать», — сказала она во время брифинга.
Накануне помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Россия уже получила несколько предложений от различных стран стать площадкой для возможной встречи Путина и Трампа.
19 декабря в ходе прямой линии российский президент сообщил о готовности встретиться с Трампом, если тот захочет.
22 декабря Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным для урегулирования российско-украинского конфликта.
Ранее в Совфеде предположили сроки встречи Путина и Трампа.