В МИД РФ рассказали о контактах с командой Трампа

Захарова: пока не было никаких контактов с командой Трампа

Россия пока не вела никаких контактов с командой будущего президента США Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Когда [в США] произойдет смена власти, когда будут сделаны соответствующие назначения, тогда это будет в принципе иметь смысл комментировать», — сказала она во время брифинга.

Накануне помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Россия уже получила несколько предложений от различных стран стать площадкой для возможной встречи Путина и Трампа.

19 декабря в ходе прямой линии российский президент сообщил о готовности встретиться с Трампом, если тот захочет.

22 декабря Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным для урегулирования российско-украинского конфликта.

Ранее в Совфеде предположили сроки встречи Путина и Трампа.