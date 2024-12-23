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В Совфеде предположили сроки встречи Путина и Трампа

Сенатор Климов предрек встречу Путина и Трампа через полгода
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Встреча избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина может состояться спустя полгода после его инаугурации, которая пройдет 20 января. Такое предположение в беседе с NEWS.ru высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Точно сказать, когда это будет, я бы не решился и никому не рекомендую. Но, как показывает предшествующий опыт, это происходит через несколько месяцев в таких случаях, а то и через полгода», — сказал Климов.

Он подчеркнул, что если оба лидера посчитают нужным начать консультации по телефону, то они начнут диалог достаточно быстро. Сенатор напомнил, что оба лидера выразили готовность к встрече, поэтому необходимо определиться, где и когда она может состояться.

19 декабря в ходе прямой линии российский президент сообщил о готовности встретиться с Трампом, если тот захочет. 22 декабря Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным для урегулирования российско-украинского конфликта.

Трамп назвал российско-украинский конфликт ужасным, а также повторил, что если бы он был президентом вместо действующего главы Белого дома Джо Байдена, то подобного не произошло бы.

Ранее в бундестаге допустили визит Шольца в Москву.

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