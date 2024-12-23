Несколько стран предложили провести встречу Путина и Трампа на своей территории

Россия уже получила несколько предложений от различных стран стать площадкой для возможной встречи президента РФ Владимира Путина и будущего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, слова которого передает РИА Новости.

«Это действительно интересный вопрос. Как ни странно, мы уже получили несколько предложений от разных стран по этому поводу. Я не буду озвучивать, какие именно страны, чтобы не предвосхищать дальнейшее развитие событий, но такие предложения поступают и продолжают поступать», — отметил Ушаков, отвечая на вопрос о том, предлагали ли премьеры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан свои страны в качестве площадки для возможной встречи Путина и Трампа.

19 декабря в ходе прямой линии российский президент сообщил о готовности встретиться с Трампом, если тот захочет. 22 декабря Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным для урегулирования российско-украинского конфликта.

Трамп назвал российско-украинский конфликт ужасным, а также повторил, что если бы он был президентом вместо действующего главы Белого дома Джо Байдена, то подобного не произошло бы.

Ранее в Совфеде предположили сроки встречи Путина и Трампа.