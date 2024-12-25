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Эрдоган пообещал положить конец террористическим организациям в Сирии

Эрдоган: курдские формирования в Сирии сложат оружие или будут похоронены
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Depo/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна положит конец деятельности террористических сепаратистских организаций в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Эрдогана, Турция полна решимости сокрушить террористические организации в Сирии, а особенно «Исламское государство» (организация запрещена в России) и Рабочую партию Курдистана.

«Эти преступники-сепаратисты либо сами попрощаются со своим оружием, или же будут похоронены вместе с ним на сирийской земле. Мы ликвидируем террористическую организацию, которая пытается построить стену крови между нами и нашими курдскими братьями», — сказал турецкий лидер во время выступления в парламенте перед фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Эрдоган отметил, что террористические группировки — это источник угрозы для Сирии, Ирака и Турции.

24 декабря близкий к правительственным кругам журналист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви заявил, что Дамаск и Анкара могут провести совместную военную операцию в Сирии против курдов, если те откажутся сложить оружие.

До этого Эрдоган говорил о планах преобразовать пять сирийских городов, среди которых крупнейшие — Алеппо и Дамаск, в провинции Турции. Турецкий лидер уточнил, что Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка будут объявлены провинциями Турции, наряду с Антепом, Хатай и Урфой. Президент подчеркнул свое намерение пересмотреть результаты Первой мировой войны, в ходе которой пять территорий, которые ныне включают указанные сирийские города, были отделены от Османской империи, которую сейчас представляет Турция.

Ранее Сирия захотела вернуть дезертировавших в Ирак сирийских военнослужащих.

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