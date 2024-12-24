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Турция и Сирия могут провести совместную операцию

Hürriyet: Дамаск и Анкара могут провести операцию против сирийских курдов
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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Дамаск и Анкара могут провести совместную военную операцию в Сирии против курдов, если те откажутся сложить оружие. Об этом заявил близкий к правительственным кругам журналист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви, ссылаясь на собственные источники.

«К террористическим организациям, в частности РПК и ИГ (организация запрещена в России), обратятся с призывом сложить оружие и присоединиться к Армии Сирии, но если РПК-YPG негативно отреагирует на этот призыв, сирийская армия и ВС Турции проведут операцию по удалению РПК-YPG с контролируемых ею территорий», — сказал он.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал курдские группировки в Сирии немедленно распустить свои формирования.

До этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о планах преобразовать пять сирийских городов, среди которых крупнейшие — Алеппо и Дамаск, в провинции Турции.

Эрдоган уточнил, что Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка будут объявлены турецкими провинциями, наряду с Антепом, Хатай и Урфой. Президент подчеркнул свое намерение пересмотреть результаты Первой мировой войны, в ходе которой пять территорий, которые ныне включают указанные сирийские города, были отделены от Османской империи, которую сейчас представляет Турция.

Ранее Эрдоган пообещал не допустить раздела Сирии.

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