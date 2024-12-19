Сирия захотела вернуть дезертировавших в Ирак сирийских военнослужащих

Новые власти Сирии планируют вернуть 2,4 тыс. сирийских военных, дезертировавших из провинции Дейр-эз-Зор в Ирака. Об этом сообщает сирийская газета Al Watan, передает ТАСС.

По информации издания, главное командование объединенных сил вооруженной оппозиции, которая установила контроль над Сирией, проводит переговоры с иракскими властями о выдаче солдат и офицеров, которые укрылись на территории Ирака после свержения Башара Асада.

До этого глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция не будет проводить военную операцию в Сирии против курдских «Сил народной самообороны» (СНС), если новые власти страны установят полный контроль над территорией страны, включая районы проживания курдов.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции, включая боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

Ранее в Турции раскрыли, какие страны стоят за наступлением террористов в Сирии.