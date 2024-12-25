Лавров ответил на вопрос о рисках применения ядерного оружия

Никому не следует испытывать терпение России на прочность. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы не хотим разогревать вопрос о рисках применения ядерного оружия, мы твердо исходим из формулы, что не может быть победителей в ядерной войне», — сказал он.

Лавров отметил, что Россия готова отстаивать свои интересы любыми доступными способами.

Отвечая на вопрос о возможных мирных переговорах по Украине, Лавров заявил, что легкого урегулирования конфликта не будет.

Он отметил, что разрешить данный кризис можно исключительно в контексте договоренностей о надежной безопасности и стабильности в Европе.

Говоря о позиции России во время переговоров Лавров напомнил об условиях, о которых говорил президент РФ Владимир Путин. Требования Москвы исходят из целей специальной военной операции.

Ранее в МИД РФ заявили, что нужно работать над полноценным решением кризиса в Европе.