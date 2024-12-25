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В МИД РФ заявили, что нужно работать над полноценным разрешением кризиса в Европе

Лавров: в Европе нужно решать проблемы полноценно, включая кризис на Украине
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МИД России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире канала «Россия 1» и программы «60 минут» заявил, что в Европе нужно полноценное решение проблем, включая украинский кризис.

По словам Лаврова, над решением проблем в Европе, включая кризис на Украине, нужно работать, а не только надеяться.

«И вера, и надежда — это наши традиционные основополагающие ценности, и в отношении этих понятий, смыслов есть немало пословиц, в том числе про надежду — надежда умирает последней. Но ей противостоит другая пословица — надежды юношей питают», — поделился Лавров.

До этого Лавров говорил, что легкого урегулирования украинского конфликта не будет.

По словам Лаврова, разрешить данный кризис можно исключительно в контексте договоренностей о надежной безопасности и стабильности в Европе.

Договоренности обязательно должны учитывать интересы России, отметил Лавров.

Ранее Лавров обвинил США в желании забрать природные ресурсы Украины.

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