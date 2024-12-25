Лавров высказался об урегулировании украинского конфликта

Лавров заявил, что легкого урегулирования украинского конфликта не будет

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что легкого урегулирования украинского конфликта не будет. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы иллюзий никаких не испытывали и не испытываем относительно перспектив легкого урегулирования украинского кризиса», — говорится в сообщении.

По словам Лаврова, разрешить данный кризис можно исключительно в контексте договоренностей о надежной безопасности и стабильности в Европе.

Договоренности обязательно должны учитывать интересы России, отметил Лавров.

До этого Лавров провел телефонный разговор со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Во время переговоров он заявил о недопустимости расширения НАТО на восток.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого сообщил, что Украина отклонила предложенное Будапештом перемирие на Рождество.

Ранее Лавров обвинил США в желании забрать природные ресурсы Украины.