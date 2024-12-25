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Лавров высказался об урегулировании украинского конфликта

Лавров заявил, что легкого урегулирования украинского конфликта не будет
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МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что легкого урегулирования украинского конфликта не будет. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы иллюзий никаких не испытывали и не испытываем относительно перспектив легкого урегулирования украинского кризиса», — говорится в сообщении.

По словам Лаврова, разрешить данный кризис можно исключительно в контексте договоренностей о надежной безопасности и стабильности в Европе.

Договоренности обязательно должны учитывать интересы России, отметил Лавров.

До этого Лавров провел телефонный разговор со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Во время переговоров он заявил о недопустимости расширения НАТО на восток.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого сообщил, что Украина отклонила предложенное Будапештом перемирие на Рождество.

Ранее Лавров обвинил США в желании забрать природные ресурсы Украины.

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