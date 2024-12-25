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Лавров прокомментировал российские позиции на возможных переговорах с Украиной

Лавров: названные Путиным принципы урегулирования указаны в международном праве
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Александр Кряжев/РИА Новости

Россия будет исходить из национальных интересов на возможных переговорах с Украиной. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале »Россия 1» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что и МИД России, и президент Владимир Путин неоднократно заявляли о том, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. По его словам, сформулированные главой государства принципы урегулирования кризиса вытекают из международного права, а называть их предварительными условиями российской стороны неверно.

«Но нам нужно видеть серьезные конкретные предложения, когда они к нам поступят. И, конечно, мы будем принимать решения, принимать решения о реакции на эти предложения, исходя из национальных интересов, целей специальной военной операции и выступления президента в МИД 14 июня нынешнего года», — заявил Лавров.

Пока таких предложений от Киева не поступало, подчеркнул Лавров. Министр иностранных дел отметил, что киевский режим играет в интересах Запада, которому необходимо убрать с международной арены любого конкурента, тем более, такого сильного, как Россия.

До этого украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что Украину ожидает множество неожиданностей в процессе переговоров по разрешению конфликта с Россией, а сами переговоры будут проходить не менее чем через три этапа.

Ранее Кулеба допустил, что Украина начнет атаковать российские войска после перемирия.

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