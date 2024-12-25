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Лукашенко примет участие в саммитах СНГ и ЕАЭС

Лукашенко примет участие в саммитах СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге
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Телеграм-канал «Пул Первого»

Самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко приземлился в Санкт-Петербурге, где он примет участие в саммитах СНГ и ЕАЭС. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Борт №1 совершил посадку в Санкт-Петербурге», — говорится в публикации.

25 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что неформальный саммит СНГ пройдет без участия президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с крушением азербайджанского самолета в казахстанском Актау, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за коронавируса.

8 октября в Москве прошел саммит СНГ под председательством президента России Владимира Путина. После встречи лидеры стран Содружества подписали 14 документов, в том числе обращение в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, где назвали общим долгом укрепление единства в борьбе против проявлений неонацизма и угрозы новой мировой войны. В преддверии саммита Путин провел неформальную встречу в Ново-Огарево 7 октября, в свой день рождения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров заявил, что руководство Армении сознательно рушит отношения с Россией.

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