«Для нас страны Содружества — самые близкие соседи». Как прошел саммит СНГ в Москве Путин заявил, что страны СНГ весте отметят 80-летие Победы в 2025 году

В Москве прошел саммит СНГ под председательством президента России Владимира Путина. После встречи лидеры стран Содружества подписали 14 документов, в том числе Обращение в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественно войне, где назвали общим долгом укрепление единства в борьбе против проявлений неонацизма и угрозы новой мировой войны. В преддверии саммита Путин провел неформальную встречу в Ново-Огарево 7 октября, в свой день рождения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

8 октября в Москве состоялось заседание Совета глав стран СНГ под председательством президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Саммит СНГ открылся встречей в узком составе. В ней, помимо Путина, приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. После этого переговоры продолжились в расширенном формате.

«Взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики Российской Федерации. Для нас страны Содружества — самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры, и мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества», — сказал президент России, открывая встречу в узком составе.

Путин также выразил уверенность, что у стран СНГ есть «все возможности для запуска новых, крупных, взаимовыгодных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, финансах, инфраструктуре».

Повестка заседания состояла из 14 вопросов. Одной из основных стала тема экономического сотрудничества стран Содружества. Президент России отметил, что создаются устойчивые и независимые от внешнего влияния финансовые инфраструктуры, растет использование во взаимных расчетах национальных валют, быстрыми темпами идут процессы импортозамещения.

Также ключевым направлением работы по линии СНГ, по словам Путина, традиционно остается борьба с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией.

«Весьма своевременной стала и инициатива президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о разработке в рамках СНГ программы сотрудничества в области дерадикализации. Исхожу из того, что мы сегодня примем решение об утверждении этой программы», — рассказал президент РФ.

На заседании также уделили внимание и 80-летию победы в Великой Отечественной войне, которое страны Содружества вместе отметят в 2025 году. Путин отметил, что это «будет год мира и единства в борьбе с нацизмом». Российский лидер также предложил учредить звание «Город трудовой славы» и присвоить его городам, жители которых внесли особый вклад в достижении победы.

Кроме этого, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить формат «СНГ плюс» для расширения региональных связей объединения.

«Вслед за Россией председательство в СНГ с 1 января 2025 переходит к нашим таджикистанским друзьям. Мы, конечно же, хотели бы пожелать президенту Таджикистана Эмомали Шариповичу Рахмону и всем нашим коллегам в Таджикистане всяческих успехов. Будем оказывать все необходимое, зависящее от нас содействие», — сообщил Путин.

По итогам переговоров участники саммита подписали пакет из 14 документов, в том числе обращение в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В нем лидеры стран назвали общим долгом укрепление единства в борьбе против проявлений неонацизма и угрозы новой мировой войны.

Дрова Лукашенко и велопрогулка Пашиняна

Заседанию в Кремле предшествовал неформальная встреча лидеров стран СНГ, которая прошла вечером 7 октября, в день рождения Владимира Путина.

«Лидеры СНГ все были в Ново-Огареве, поздравляли Путина с днем рождения», — рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, мероприятие было «абсолютно частное», включающее в себя неформальное общение. В то же время Песков отметил, что «в ходе таких общений всегда обсуждаются и субстантивные вопросы».

Помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков в свою очередь отметил, что неформальный разговор лидеров стран СНГ был спокойным, откровенным и дружеским.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также рассказал, что преподнес Владимиру Путину «серьезный подарок», созданный руками белорусских мастеров. Раскрывать, какой конкретно презент получил Путин, Лукашенко не стал, но назвал подарок оригинальным и особенным.

Кроме этого, «Пул Первого» сообщил, что накануне заседания 8 октября президент Белоруссии провел «разминку» — наколол дров. А премьер-министр Армении Никол Пашинян перед саммитом совершил велопрогулку, видео которой он опубликовал в своем Telegram-канале.

«На берегу Москвы-реки есть очень хорошая велодорожка, и сегодня у нас была велосипедная прогулка», — сказал Пашинян.

Также незадолго до заседания Совета глав стран СНГ премьер-министр Армении провел переговоры с Владимиром Путиным, основной темой которых стала нормализация отношений между Баку и Ереваном. Аналогичную встречу перед этим российский президент провел с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.